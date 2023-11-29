Fırtına, Abdullah Avcı ile kaybetmiyor

Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmiyor. Bordo-mavili takım, 47 gün önce ikinci kez takımın başına getirdiği Avcı'nın yönetimindeki 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 2,2 puan ortalamasıyla maçlarını oynuyor. Karadeniz ekibi, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2,03, şampiyon olarak bitirdiği 2021- 2022 sezonunda 2,13 puan ortalaması yakalarken, görevinden ayrıldığı son sezonunda 1,65 puan ortalaması elde etti. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın takımın başında sahaya çıktığı 97 lig maçında ise 55 galibiyet, 29 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı.