Trabzonspor’dan Ada çıkarması

Süper Lig'de sezon öncesi eksik bölgelirini takviye etmek isteyen Trabzonspor yönetimi İngiltere'ye çıkarma yaptı. Başkan Ertuğrul Doğan, yarım kalan işleri halletmek için İngiltere'ye gitti.

Onuachu'nun transferini tamamlamak üzere bir süredir Southampton ile pazarlıkta bulunan bordo- mavililer, golcü ismi yeniden takıma kazandırmak için yoğun çaba gösteriyor. Doğan'ın burada yapacağı görüşmelerde, Nijeryalı yıldız çin tüm şartları zorlayacağı ifade edildi. Doğan'ın hedefindeki diğer isim ise Okay Yokuşlu... Milli futbolcunun peşine düşen bordomavililer, kulübü West Bromwich'i ikna edebilmek için çalışıyor.

ORIGI DE GÜNDEMDE

Ayrıca Trabzon'un listesinde yer alan Milanlı Divock Origi de İtalyan ekibinde düşünülmüyor. Milan'ın U23 takımıyla birlikte antrenmanlara çıkan forvet oyuncu, geçen sezonu Nottingham'da kiralık geçirmişti. Başkan Doğan'ın, bu transfer için de görüşm yapacağı ileri sürüldü.