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Haberler Trabzonspor Trabzon’dan Hoedt bombası

Trabzon’dan Hoedt bombası

Bordo-mavili ekibin, Wesley Hoedt ile anlaştığı öne sürüldü

HABER MERKEZİ
Trabzon’dan Hoedt bombası
TRANSFER döneminin en hızlı takımı Trabzonspor durmuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesindeki çoğu oyuncuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, Stefan Savic'in ardından savunmaya bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin, bir süre önce görüşmelere başladığı 30 yaşındaki Hollandalı stoper Wesley Hoedt ile prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi. Geçen sezon İngiltere Championship ekibi Watford'da oynayan deneyimli savunmacının Trabzonspor kurmaylarından haber beklediği ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği ifade edildi. Hava toplarındaki hakimiyetiyle tanınan 1.93'lük oyuncu kariyerinde Alkmaar, Lazio, Celta Vigo ve Anderlecht gibi takımlarda forma giydi.
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