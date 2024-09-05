Fırtına’da Aboubakar sürprizi

TRABZONSPOR'DA Abdullah Avcı'nın boşluğu sonrası scout ekibi ilk transferini yapmak üzere. Teknik Direktör koltuğu boş olduğu süre içerisinde bordo-mavililerin scout ekibi Simon Banza transferine onay verdi ve ardından Şenol Güneş göreve geldi. Bu sırada Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Vincent Aboubakar ismi de gündeme alındı. İki oyuncuyla alakalı kararlar yeni teknik direktör Şenol Güneş'e bırakılmış durumda. İddialara göre Güneş, Banza'nın yanına transferi çok uzayan Onuachu'yu değil de eski öğrencisi Vincent Aboubakar'ı istiyor.

REDMOND DA GÜNDEMDE

Öte yandan, yabancı kuralının değişmesi durumunda bordo- mavililer de hemen plan değiştirecek. Böyle bir durumda tecrübeli teknik direktörün, Beşiktaş'tan bir başka eski öğrencisi olan kanat oyuncusu Nathan Redmond'u da istediği ifade edildi.

SERDAR'DA İŞLEM TAMAM

TRABZONSPOR, Braga'dan Serdar Saatçı'yı kadrosuna kattı. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Şenol Güneş'i takımın başına getiren bordo-mavililer, Braga'dan milli oyuncu Serdar Saatçı'yı transfer etti. Sports Digitale'in haberine göre Karadeniz ekibi, 21 yaşındaki oyuncuya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Genç stoper, Trabzonspor ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.