Trabzonspor’da F.Bahçe telaşı

SÜPER Lig'de son maçında 10 kişilik Göztepe karşısında alınan yenilgiden çok oynanan kötü futbol Trabzonspor'da moralleri bozarken, Şenol Güneş ilk 11'de köklü değişime hazırlanıyor. Kadro dışı kararını şimdilik erteleyen tecrübeli teknik adam, tüm dikkatini hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisine çevirdi. Fener önünde stoperde Savic- Denswil ikilisi uzun bir aradan sonra beraber oynayacak. Onların yerine forma giyen Lundstram ile Mendy'nin orta sahanın merkezine geçmeleri bekleniyor. Bardhi ve Draguş ikilisini kesin olarak kulübeye çekmeyi düşünen Güneş, sol kenarda Nwakaeme ile başlayabilir. Sağ tarafta ise etkisiz performansına rağmen Visca devam edecek gibi. İleri uçta Banza'nın yeri garanti. 10 numara pozisyonunda bu kez Cihan Çanak olabilir.