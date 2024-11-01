Trabzonspor’un derbi silahı Banza

TRENDYOL Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'un hücumdaki en büyük güvencesi Simon Banza olacak. Sezon başladıktan sonra Portekiz'in Braga ekibinden kadroya katılan Demokratik Kongolu santrfor, Karadeniz ekibinde 6 lig maçında 4 gol atarak takımın en golcü ismi oldu. Banza'nın rakip fileleri havalandırdığı maçlarda Trabzonspor 4 puan elde etti. Trabzonspor'da 2 gol ile Banza'dan sonra en etkili oyuncu konumunda bulunan Visca da Fenerbahçe maçında gol atması halinde 'dalya' yapacak. Türkiye'de Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla toplam çıktığı 384 Süper Lig maçında rakip fileleri 99 kez havalandıran Visca, derbi de 100. golüne ulaşmayı hedefliyor.