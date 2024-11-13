Trabzon’un Visca planı

Trabzonspor'un son şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve oynadığı futbolla taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Edin Visca için mevcut yönetimin planları ortaya çıktı. İstikrarlı futbolunun yanı sıra attığı kritik gollerle takımına önemli katkılarda bulunarak Süper Lig'de 100'ler kulübüne adını yazdıran Boşnak oyuncuyu yönetimin bırakmak istemediği ifade edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme teklif edileceği öğrenildi. 2021-2022 yılının devre arasında Başakşehir'den kadroya katılan deneyimli futbolcu bu süreçte bordo-mavili ekipte 99 karşılaşmada görev yaparken, rakip ağları 18 kez havalandırdı. Visca, takım arkadaşlarına ise 25 asist yaptı.

İKİ İSİM DAHA TOPUN AĞZINDA

Trabzonspor'da üst üste alınan 3 mağlubiyetin ardından 4 oyuncu kadro dışı kalırken iki ismin daha topun ağzında olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor yönetimi ve Şenol Güneş'in yaptığı görüşme sonrası Mislav Orsic, Enis Bardhi, Umut Bozok ve Stefano Denswil'in takımdan ayrı çalışmasına karar verilirken, Ozan Tufan ve Denis Draguş'un da kadro dışı bırakılabileceği vurgulandı. Nihai kararın milli ara sonrası oynanacak Adana Demirspor maçına kadar verileceği, bazı isimlerin kadro dışı bırakılmasa da maç kadrosuna alınmayacağı ifade edildi.