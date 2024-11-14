Güneş: “Böyle devam edemeyiz”

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Güneş, takımın durumundan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, sorumluluğu üstlendi. Geniş kadronun başarıyı getirmediğini belirten deneyimli çalıştırıcı, şampiyonluk yarışından uzaklaşıldığını ancak Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası hedeflerinin korunduğunu ifade etti. Bu sezonu toparlanma, gelecek sezonu ise yarışma yılı olarak gördüğünü söyleyen Şenol Güneş, devre arası için takıma stoper, forvet ve kanat oyuncusu transferi talepleri olduğunu söyledi.

"ZOR GÜNLERİ AŞACAĞIZ"

Trabzonspor'un geçmişte de zor günler gördüğünü ve aştığını ifade eden deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş, "Yine bu zorluğu aşacağımızı düşünüyorum. Herkesin gurur duyacağı, ses getiren bir Trabzonspor olacaktır. Bundan asla şüphem yok. Güneşli ve aydınlık günleri tekrar göreceğimizi düşünüyoruz. Bu bilgi ve tecrübemiz var ama bunlar zaman alacaktır" ifadelerini kullandı.

SAVİC'TEN BÜYÜK FEDAKARLIK

Trabzonspor'da bu sezon kas sakatlıkları nedeniyle 8 maç kaçıran Stefan Savic'in, Adana Demirspor maçında oynamak için 3 günlük izinden feragat edip Trabzon'da kaldığı öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş ile görüşme gerçekleştiren 33 yaşındaki Karadağlı stoperin, "Takımı yalnız bıraktığım için üzgünüm. Bir an önce katkı vermek istiyorum" diyerek özel antrenman programı dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.