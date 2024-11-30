Paul Onuachu Puskas’a aday

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un eski golcüsü Paul Onuachu dev bir ödüle aday gösterildi. Şu an İngiltere ekibi Southampton'da forma giyen Paul Onuachu'nun geçen sezon Trabzonspor formasıyla Konyaspor'a attığı gol, FIFA tarafından Puskas Yılın En İyi Golü Ödülü'ne aday gösterildi. Onuachu'nun attığı gol, geçtiğimiz sezon Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandırmıştı. 30 yaşındaki forvet oyuncusunun dışında dünyada 10 futbolcu daha Puskas ödülüne aday olarak gösterildi. Bu arada bordo-mavili takım geçen sezon kiralık olarak forma giyen Onuachu'nun bonservisini almak için İngiliz ekibiyle girişimlerini sürdürüyor. Trabzon yönetimi yaz döneminde de Nijeryalı oyuncu için devreye girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ ALANYA

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, bugün 19.00'da Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gain Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Ev sahibi Alanyaspor, ligde 11 puanla 16. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 15 puanla 10. basamakta bulunuyor. İki takımın da puana ihtiyacı olduğu müsabakada Trabzonspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Trabzonspor ile Alanyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 16 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 5 galibiyet alırken, Alanyaspor ise 7 galibiyet elde etti. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Alanyaspor 27 gol atarken, Trabzonspor ise 22 gol kaydetti.

GENEL KURULDA TEK ADAY DOĞAN

Trabzon'un olağan genel kurulu bugün başlayacak. İki gün sürecek genel kurulda, mevcut kulüp başkanı Ertuğrul Doğan seçime tek başkan adayı olarak girecek. Genel kurulda, 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bordo-mavili kulübün 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek. Doğan'ın listesinde şu isimler yer alıyor: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.