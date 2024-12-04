Trabzon iki ismi bitirecek

SEZONA beklentilerin oldukça altında başlayan Trabzonspor, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Şenol Güneş'in raporu dahilinde çalışan yönetim, dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldı. Basında yer alan haberlere göre Şenol Güneş yönetimden stoper, 8 numara ve kanat forvet olmak üzere 3 transfer talep etti. Liste dahilinde derhal harekete geçen yönetim, 2 yıldız transferiyle takımın çehresini değiştirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda gündeme gelen isimlerden biri Corentin Tolisso oldu. Bayern Münih, an itibarıyla Lyon'da top koşturan Tolisso için 2017 yılında 41.5 milyon Euro ödemişti.

ADANA DEMIR'DE OYNADI

30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun temsilcisiyle görüşmeler sürüyor. Trabzonspor'un listesindeki bir diğer isimse Matias Vargas. Vargas, Adana Demirspor forması giydiği 2021-22 sezonunda Süper Lig'de asist kralı (13) olmuştu. Çin'in Shanghai Port takımında forma giyen ve yıl sonunda serbet kalacak olan 27 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusu, Trabzonspor'dan 3.5 milyon Euro talep etti.