Trabzon’dan kahreden seri

TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Samsunspor'a 2-1 yenildi. Deplasmanda galibiyeti bulunmayan ve son 5 dış saha karşılaşmasını da kaybeden bordo-mavililer, bu sonuçla 19 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, lig tarihinde 17. maçlar itibariyle en düşük puanda kaldığı sezonu yaşıyor. Bordo-mavilileler, Süper Lig tarihinde ilk kez aynı teknik direktör yönetiminde üst üste beş deplasman mağlubiyeti yaşadı.

DEPLASMANDA KAZANAMADI

Öte yandan Karadeniz ekibi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçların hiçbirini kazanamadı. Bordo-mavililer, ilk dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı. Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u konuk edecek.