Trabzon çok rahat

SÜPER Lig'de Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u farklı mağlup etti: 4-0. 6. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa ile geriye çıkardığı topu yakın mesafeden Batahov, aynı şekilde dokunarak filelere gönderdi: 1-0. 13'te Mendy'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Nikolic'in yatarak müdahale etmeye çalıştığı top sol tarafından filelerle buluştu: 2-0. 31'de Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Ozan Tufan, kaleci Nikolic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı yerden filelere yolladı: 3-0.

46'da Visca, Tolga tarafından düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. 49'da Banza atışı kullandı, kaleci Nikolic gol izni vermedi. 62'de Visca ceza sahası dışından açısını düzeltip şutunu çekti, top üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti. 86'da Nwakaeme çalımlarla getirdiği topu ceza yayının gerisindeki Lundstram'a yuvarladı. Bu oyuncunun ayak içi harika vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0. Maç 4-0 sona erdi.