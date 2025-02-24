Trabzon hata yapmadı

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Kritik randevuda her iki ekip de mücadeleye dengeli başladı. Karadeniz temsilcisi ilk yarının son dakikalarında gole ulaştı. 45+2. dakikada Zubkov'un kullandığı serbest vuruşta Batagov'un indirdiği topu Banza tamamladı: 1-0.

SIMON BANZA DUBLE YAPTI

45+6. dakikada yine Zubkov kullandığı serbest vuruşta pasını Edin Visca'ya çıkardı. Visca'nın şutunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu ve karşılaşmanın ilk yarısının sonucunu berledi: 2-0. 58. dakikada Visca'nın çıkardığı topa düzgün vuran Simon Banza skoru 3-0'a taşıdı. Mücadelenin son 20 dakikasında ise konuk takım Gaziantep Futbol Kulübü baskıyı artırdı. 78. dakikada Semih Güler farkı 2'ye indirdi: 3-1. 85. dakikada ise Alexandru Maxim penaltıdan skoru 3-2'ye getirdi. Maçı 3-2 kazanan Trabzonspor puanını 32 yaparak 8. sıraya yükselirken, Gaziantep FK ise 29 puanda kaldı.