Heyecan sürüyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda heyecan bugün A Grubu'nda oynanacak 3 maçla kaldığı yerden devam edecek. Trabzonspor, Karadeniz derbisinde sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Papara Park'ta başlayacak karşılaşma A Spor'dan yayımlanacak. Bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alırken, 3 puanlı 3 takımdan biri olan Ç.Rizespor ise averajla 3. sırada yer alıyor. Alanyaspor'un, Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacağı müsabaka A2'den ekranlara gelecek. Fatih Karagümrük ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İskenderunspor'u ağırlayacak. Mücadele A Para'da yayımlanacak. Üç maç da saat 20.30'da başlayacak ve grupta ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.