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Haberler Trabzonspor Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalanta'yı penaltılarda devirdi

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalanta'yı penaltılarda devirdi

Trabzonspor U19 takımı UEFA Gençlik Ligi son turunda Atalanta ile oynayacağı maç normal süresinde 0-0 bitti. Bordo-mavililer, rakibini seri penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

HABER MERKEZİ

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Trabzonspor U19 Takımı UEFA Gençlik Ligi’nde Atalanta’ya karşı! Trabzonspor Atalanta maçı hangi kanalda?

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda tarihe adını yazdı. Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalanta'yı penaltılarda 5-3 ile eledi ve çeyrek finale yükseldi.

Trabzonspor U19 Takımı UEFA Gençlik Ligi’nde Atalanta’ya karşı! Trabzonspor Atalanta maçı hangi kanalda?

UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda Trabzonspor U10 takımı, İtalyan temsilcisi Atalanta U19 kozlarını paylaştı. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 bitti ve ardından penaltı atışlarına geçildi.

Trabzonspor U19 Takımı UEFA Gençlik Ligi’nde Atalanta’ya karşı! Trabzonspor Atalanta maçı hangi kanalda?

Salih Malkoçoğlu, Onuralp Çakıroğlu, Ekrem Terzi, Ömer Faruk Duymaz, Bican Tibukoglu penaltı atışlarını fire vermeden kullandı ve Atalanta'yı penaltılarda 5-3 ile eleyip çeyrek finale yükseldi.

1.penaltı atışı; Trabzonspor 1-1 Atalanta

2.penaltı atışı; Trabzonspor 2-1 Atalanta

3.penaltı atışı; Trabzonspor 3-2 Atalanta

4.penaltı atışı; Trabzonspor 4-2 Atalanta

5.penaltı atışı; Trabzonspor 5-3 Atalanta

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