Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalanta'yı penaltılarda devirdi

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda tarihe adını yazdı. Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalanta'yı penaltılarda 5-3 ile eledi ve çeyrek finale yükseldi.
Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda tarihe adını yazdı. Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalanta'yı penaltılarda 5-3 ile eledi ve çeyrek finale yükseldi.
UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda Trabzonspor U10 takımı, İtalyan temsilcisi Atalanta U19 kozlarını paylaştı. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 bitti ve ardından penaltı atışlarına geçildi.
Salih Malkoçoğlu, Onuralp Çakıroğlu, Ekrem Terzi, Ömer Faruk Duymaz, Bican Tibukoglu penaltı atışlarını fire vermeden kullandı ve Atalanta'yı penaltılarda 5-3 ile eleyip çeyrek finale yükseldi.
1.penaltı atışı; Trabzonspor 1-1 Atalanta
2.penaltı atışı; Trabzonspor 2-1 Atalanta
3.penaltı atışı; Trabzonspor 3-2 Atalanta
4.penaltı atışı; Trabzonspor 4-2 Atalanta
5.penaltı atışı; Trabzonspor 5-3 Atalanta