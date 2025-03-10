Trabzon’u kahreden tablo

TRENDYOL Süper Lig'de deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 sahasında da Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilerek son 2 haftayı puansız kapatan Trabzonspor, 5. Şenol Güneş döneminde arzu ettiği sonuçları alamadı. Karadeniz ekibi, ligin ilk 2 haftasında alınan beraberliklerin ardından göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayarak 1,30 puan ortalamasında kaldı. Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dış sahada galip gelemedi. Bordo- mavililer, dış sahada oynadığı 12 karşılaşmada 5 beraberlik, 7 mağlubiyet ile toplam 5 puan elde edebildi. Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon büyük takımlara karşı 4 karşılaşma oynarken bu müsabakalarda 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, bu sezon ligde topladığı 32 puan ile son 9 sezon içindeki en kötü 25 maçlık dönemi yaşıyor.