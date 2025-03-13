Trabzon’da Tekke coşkusu

Uzun yıllar sonra Trabzonspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Tekke büyük sevgi gösteriyle karşılandı. Bordomavili taraftarlar, takımın dünkü idmanı için tesislere adeta çıkarma yaptı. İdman sırasında sahaya giren bazı taraftarlar, efsane isim Fatih Tekke'ye sarılarak sevgi gösterisinde bulundu. Fatih Tekke ise kendisiyle görüşmek isteyen herkesle tek tek ilgilenerek taraftarlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Taraftarların yoğun ilgisine teşekkür eden Tekke, "Bu sevgi ve ilgi beni çok mutlu ediyor. Şimdi tek hedefimiz var: Bu güzel atmosferi sahaya yansıtmak ve galibiyetler elde etmek. Ben ve oyuncularım bunu başaracağımıza inanıyoruz. Taraftarımızın gücüyle birlikte başaracağız" dedi. Trabzon, Fatih Tekke yönetimindeki ilk sınavına, cumartesi günü deplasmanda Başakşehir karşısında çıkacak