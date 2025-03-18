Trabzonspor’un en iyisi Banza

SÜPER Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 3-0 yenen Trabzonspor'da Simon Banza fırtınası dinmiyor. İstanbul deplasmanında ağları havalandırarak gol sayısını 17'ye yükselten Demokratik Kongolu, takımının son 5 sezondaki en golcü futbolcusu oldu. Simon Banza, ligde 2019-2020 sezonunu 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Alexander Sörloth'tan sonra bordo-mavili takımda bir sezonda en fazla skor üreten oyuncu olma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, hanesine 35 puan yazdırırken Simon Banza'nın gol attığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 20 puan kazandı. Banza, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a da birer gol atmayı başardı.