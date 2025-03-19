Trabzonspor’da Onuachu gelişmesi

SÜPER Lig'de Trabzonspor, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Banza için girişimlere başladı. Kiralık olarak forma giyen oyuncunun bonservisini almak isteyen bordo-mavililerin işi çok zor. Banza gösterdiği performans sayesinde birçok kulübü takibine kattı. Ancak İngiltere'de yaşanan bir gelişme Karadeniz ekibini heyecanlandırdı. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu'nun kulübünden heyecanlandıran bir hamle geldi. Bilindiği gibi Trabzonspor, oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için uğraşmış ancak Southampton izin vermemişti. gelen son haberlere göre İngiliz kulübü, oyuncusuyla sözleşme uzatma görüşmelerini dondurdu ve sezon sonunda ayrılmasına izin verdi. Karadeniz ekibi, derhal girişmelere başlarken, bordo-mavili taraftarlarda sosyal medya üzerinden oyucunun gelmesi için çağrıda bulundu.