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Trabzonspor’dan Sanchez harekatı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Trabzonspor’dan Sanchez harekatı
SEZON sonunda Udinese'den ayrılmaya hazırlanan Alexis Sanchez için Trabzonspor yeniden devreye girdi. Geçtiğimiz yıl Şilili yıldızı kadrosuna katmak isteyen ancak İtalyan ekibine kaptıran bordo-mavililer, bu kez işi sıkı tutuyor. Karadeniz ekibi, Arjantin'den River Plate ve Şili'den Universidad de Chile gibi güçlü rakiplerin önüne geçmek için yeniden harekete geçti. Trabzonspor'un teklifinin en güçlü tarafı, Alexis'in Avrupa'da kalma ve Avrupa kupalarında boy gösterme isteğine yanıt veriyor olması. Bordo-mavililer ayrıca Şilili yıldız için hem güçlü bir spor projesi hem de cazip bir mali paket hazırladı.
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