Göztepe’de Demirel bombası

Trendyol Süper Lig'de galibiyet hasreti 11 maça çıkan ve Avrupa hedefini yakalamak için elindeki tek dayanak Ziraat Türkiye Kupası olan Göztepe'de gündeme bomba gibi bir iddia geldi. Sarı-kırmızılıların yarın Trabzonspor'la oynayacağı yarı final karşılaşmasından mağlup ayrılarak kupadan elenmesi halinde teknik direktör değişikliğinin yaşanabileceği kulislerde konuşulmaya başlandı. Göz- Göz'ün Avrupa hedefi suya düşerse, 1 yılı aşkın süredir takımın başında bulunan ve İzmir ekibini Süper Lig'e çıkaran Bulgar Stanimir Stoilov ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

BODRUM'DA YAPAMADI

Yerine ise Ege'yi Süper Lig'de temsil eden bir diğer kulüp olan Bodrum FK'da bu sezon bir dönem teknik direktörlük yapan Volkan Demirel'in getirileceği iddia edildi. Demirel'in, Türk futbolunun dinamiklerini iyi bilmesi ve geniş vizyonu sebebiyle Göz- Göz'ün ilgisini çektiği ifade edildi. Fenerbahçe efsanesi eski milli kaleci, Süper Lig'de son olarak Bodrum'u çalıştırmıştı. 43 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlı takımla 0.77 puan ortalaması elde etmişti. Genç hoca, Bodrum ile yollarını şubat ayında ayırmıştı. Volkan Demirel, ilk olarak 2019'da Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevi yaptı. Daha sonra Fatih Karagümrük ve Hatayspor'da teknik direktörlük görevini üstlenen eski milli kaleci, şu sıralarda spor yorumculuğu yapıyor.

TRABZON'A ÇIKARMA

GÖZTEPE taraftarları, her deplasman olduğu gibi, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile oynanacak maç için de Karadeniz'e akın edecek. Sarı-kırmızılı taraftar gruplarının organize olarak deplasman tribününün tamamını doldurması bekleniyor. Dün itibariyle 2 bin 61 kişilik misafir tribün kontenjanının yüzde 50'sinin satıldığı açıklandı. Maç gününe kadar tüm deplasman biletlerinin satılması bekleniyor. Bordo-mavililer misafir tribün bileti fiyatlarını 130 TL olarak açıklamıştı. Trabzonspor misafir tribün biletleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Misafir takım logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.