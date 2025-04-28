Düello Trabzon’un

TRENDYOL Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u 4-3 yenmeyi başardı. 7'de Zubkov'un şutu yan direkten döndü. Topla tekrar buluşan bu futbolcu gol perdesini açtı: 1-0. 17'de Sikan, yerden bir vuruşla kaleci Ertuğrul'u avladı: 2-0. 27'de kaleci Uğurcan'ın hatalı pasında topla buluşan Cordova farkı bire indirdi: 2-1. 38'de Zubkov'un ortasında Sikan, yerden vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1. 44'te ceza alanı içinde Visca topa eliyle müdahale edince hakem penaltı kararı verdi. 45'te Hadergjonaj penaltıyı gole çevirdi: 3-2. 45+4'te Visca'nın serbest atışında Sikan, kafayla arka direğe indirdi. Banza kale önünde kafayla ağları sarstı: 4-2. 52'de Hadergjonaj'ın pasında Sporar attığı golle farkı yeniden bire indirdi: 4-3. Karşılaşmanın geride kalan dakikalarında her iki takım da skor üretemezken Trabzon maçı 4-3 kazandı.