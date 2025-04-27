Trabzon’un gençleri tarihi sınavda

TRABZONSPOR 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak ve 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Colombo'nun yardımcılığını Giovanni Baccini ile Giuseppe Perotti yapacak.

Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Trabzonspor, finali kazanması halinde Türkiye'ye alt yaş kategorilerinde ilk, Türk futbol tarihinde ise 4. Avrupa kupasını getirmiş olacak. Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak final maçının biletleri tamamen tükendi.