Fırtına hedefe kilitlendi

TRENDYOL Süper Lig'de Alanyaspor'u gol düellosunda 4-3 mağlup ederek galibiyet serisi 3 maça çıkaran Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 2-0 yenerek finalde Galatasaray'ın rakibi olan bordo-mavililer, ligde de çıkışını sürdürerek moral depoladı. Bu karşılaşmada Karadeniz ekibinin yıldız isimlerinin iyi performansı da teknik heyeti sevindirdi.

ÇOK KRİTİK KARŞILAŞMALAR

PUANINI 45'e yükselten Trabzonspor, son haftalara girilirken üst sıralardaki Avrupa yarışı veren ekiplerin ensesine dayandı. Üst üste galibiyetlerle form tutan bordo-mavilileri önümüzde çok kritik karşılaşmalar bekliyor. Ligde Kasımpaşa'ya konuk olacak Karadeniz temsilcisi, kayıp yaşamak istemediği bu karşılaşmanın ardından ligde ve kupada fırtınalar estiren Galatasaray ile üst üste 2 önemli maça çıkacak. Güçlü rakibini önce ligde evinde ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçta alacağı sonuçla şampiyonluk yarışının kaderini çizebilir. Fırtına, ardından rakibiyle Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Gaziantep'te oynanacak final, bordo-mavili ekip için direkt Avrupa Ligi bileti açısından da büyük önem taşıyor. Trabzonspor, bu maçlarda alacağı sonuçlara göre kendi kaderini belirleyecek.

BORDO-MAVİLİ EKİP TEKKE İLE ÇIKIŞTA

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde kötü gidişatı durdurarak çıkışa geçti. Şenol Güneş döneminin sona ermesinin ardından 11 Mart'ta 4,5 yıllığına göreve getirilen Tekke yönetimindeki bordo-mavili takım, 48 günlük sürede ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçerken Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine getirme fırsatı yakaladı. Kupada 2 maçı kazanarak finale yükselen Trabzon, toplam 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak kötü günleri geride bıraktı. Bu süreçte deplasmanda 300 günlük galibiyet hasretine son veren Fırtına, bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanma başarısını da gösterdi.

PEDRO MALHEİRO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

TRABZONSPOR-ALANYASPOR maçında sarı kart gören Portekizli sağ bek Pedro Malheiro, cezalı duruma düştü. Başarılı oyuncu, gelecek hafta Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Bordo-mavili futbolcu, Süper Lig'in 35. haftasındaki Galatasaray maçında takımındaki yerini alabilecek.