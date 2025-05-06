Fırtına’ya Paşa çelmesi

Süper Lig'de son üç maçını kazanarak çıkışa geçen Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kaldı: 1-1. 7. dakikada Fall'ın pasında topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Taha, meşin yuvarlağı direk dibinden son anda çeldi. 19'da Aytaç'ın ceza yayı üzeri sağ çaprazdan vuruşunda savunmada Batagov'a da çarpan meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0. 38'de Hajradinovic'in savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Ben Ouanes, kalesini terk eden Taha ile karşı karşıya kaldı ve sol tarafta daha müsait olan Aytaç'a çıkardı. Bu oyuncunun yayın gerisinden vuruşunda savunmada Mustafa Eskihellaç kale çizgisinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

GOL İPTAL EDİLDİ

47'de uzun pasta sol tarafta topla buluşan Nwakaeme, Espinoza'yı çalımladıktan sonra pasını ortaya çıkardı. Ceza yayının gerisinde topu kontrol eden Sikan'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak, sol köşeden filelerle buluştu: 1-1.

90'da Cham'ın kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topu Banza tamamladı ve topu ağlara gönderdi. 90+1'de hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.