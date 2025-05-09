Trabzonspor hasret bitirecek

TRENDYOL Süper Lig'in 35. haftasında yarın lider Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 553 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak. İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı. Söz konusu rakipleriyle oynadığı son 8 müsabakadan 7 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, galibiyet sevinci yaşayamadı. Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üç büyük rakibine karşı bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısındaki ilk maçında sahadan farklı yenilgi ile ayrıldı.