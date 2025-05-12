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Haberler Trabzonspor Zinciri kupada kırmak istiyor

Zinciri kupada kırmak istiyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Zinciri kupada kırmak istiyor
TRENDYOL Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a sahasında 2-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibine karşı oynadığı maçlardan arzu ettiği sonuçlarla ayrılamadı. Ligde şampiyon olduğu 2021-2022 futbol sezonunda üç büyük rakibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu sezon 6 müsabakada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Üç büyük rakiplerine karşı bu sezon lig maçlarını tamamlayan bordo-mavililerin, bu sezon tek galibiyetini kupada alma şansı bulunuyor. 14 Mayıs'ta Gaziantep'te Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Karadeniz ekibi, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine getirmeye çalışacak.
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