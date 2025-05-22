Trabzonspor’da Danylo sıkıntılı

TRABZONSPOR'UN ara transferde 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ukraynalı oyuncu Danylo Sikan, teknik direktör Fatih Tekke döneminde fazla süre alamadı. Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından ara transfer döneminde bonservis bedeli ödeyerek kadroya dahil edilen kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden Sikan, Tekke döneminde ligde 9 maçta 295 dakika görev yaptı. Maç başına 32 dakika sahada kalan bordo- mavili futbolcu, Tekke dönemindeki 9 maçta hiç 90 dakika sahada kalamadı. Şenol Güneş'in ardından göre başlayan teknik adam dönemindeki 4 maçta ilk 11'de forma giyen Sikan, 3 maçta ise kadroda bulunmasına karşın oyuna dahil olmadı. Sikan, ligde 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.