Fırtına için çılgın iddia

SÜPER Lig'de yeni sezona flaş bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke'nin kanat oyuncusu talebi doğrultusunda çalışmalarını hızlandırırken gündemine dünyaca ünlü futbolcuyu aldı. Bordo- mavili yönetimin, İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giyen Raheem Sterling'i gündemine aldığı ifade edildi. İngiliz ekibinin de 30 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmak istediği ve düşük bir bonservis bedeliyle transfere sıcak bakabileceği konuşuluyor. Kulübüyle sadece bir yıl kontratı kalan Sterling için Avrupa ve diğer kıtalardan birçok kulübün yakın temas halinde olduğu vurgulanıyor. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, Jamaika uyruklu İngiliz sağ kanat oyuncusunun menajeri ile temasa geçerek durumunu sorduğu ifade edildi.

ORTA SAHA İÇİN ROTA OUNAHİ

SAUL Niguez transferinden beklediği sonucu alamayan Trabzon, Olympique de Marseille forması giyen Faslı orta saha oyuncusu Azzedine Ounahi'yi gündemine aldı. AfricaFoot'un habere göre; Karadeniz ekibi 24 yaşındaki yıldız oyuncu için Marsilya'ya teklif sundu. Fransız temsilcisinin yeni sezon planlarında yer almayan Ounahi için bir çok kulüp devrede.