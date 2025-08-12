Trabzonspor üçlük attı

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Trabzonspor, sahasında ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor'u tek golle mağlup ederek sezona iyi bir giriş yaptı: 1-0. Bordomavililerde yeni transferler Wagner Pina, Tim Folcarelli, Kazeem Oligbe ve Paul Onuachu müsabakaya ilk 11'dr başladı. Yeni transferlerden Felipe Augusto 77. dakikada Onuachu yerine oyuna dahil oldu. Yeşil-siyahlılar da Wieteska 21'de sakatlanarak yerini Dijksteel'e bıraktı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. 49'da Mustafa'nın ortasında topa iyi yükselen Onuachu topu ağlara yolladı: 1-0. Karadeniz ekibinde 84'te Nwakaeme sakatlanarak yerini Arif Boşluk'a bıraktı. Müsabaka 1-0 sona erdi.