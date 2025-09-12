Trabzon’dan Taha Şahin hamlesi

Transferde son güne girilirken Trabzonspor eksiklerini gidermek için çalışmalarına hız verdi. Wagner Pina'nın sakatlığının ardından sağ bek arayışına başlayan bordo-mavililer, Ç.Rize'nin oyuncusu Taha Şahin'i listesine dahil etti. Geçtiğimiz sezon performansıyla dikkat çeken oyuncu için yeşil-mavililerin 2.5 milyon Euro bonservis talebinde bulunduğu, Trabzon yönetiminin pazarlık yaptığı öğrenildi.

ONANA'YA KAVUŞTULAR

Öte yandan bordo- mavililer, Onana'ya kavuştu. Yıldız eldiven dün kente geldi. Onana, "Yeni bir maceraya başlıyorum. İnsanların sevgisini hissetmek benim için önemli bir duygu. F.Bahçe maçına da hazırım" dedi.