Trabzon’da rota Ada

Süper Lig'de son olarak Alanyaspor karşısında aldığı beraberlikle lider G.Saray'ın 4 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Dış transferde rotasını Ada'ya çeviren bordo- mavililerin, İngiltere ekibi Leicester City'de forma giyen Abdul Fatawu için harekete geçtiği öne sürüldü. Championship'te tutunma mücadelesi veren Leicester City'deki kaosu fırsata çevirmek isteyen Karadeniz ekibinin kurmayları, 22 yaşındaki Ganalı genç yeteneği kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

9 GOL ATTI, 7 ASİST YAPTI

Sol ve sağ kanatta görev yapabilen oyuncu için Trabzonspor'un, ilk görüşmeyi kulübün golcüsü Paul Onuachu'nun menajeri aracılığıyla gerçekleştirdiği ifade edildi. Onuachu'nun Türkiye'deki mutlu tablosunu koz olarak kullanan yönetimin, oyuncu cephesinden olumlu sinyaller aldığı öğrenildi. Abdul Fatawu, bu sezon Leicester City formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekerken, görev yaptığı 41 karşılaşmada ağları 9 kez havalandırdı ve 7 de gol pası verdi.