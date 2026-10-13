Trabzon fişi erken çekiyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk 7 haftasında rakip filelere gönderdiği 16 golün 12'sini ilk yarıda kaydederek dikkat çekti. Bordomavililer, özellikle karşılaşmaların ilk 15 dakikası ile ilk yarının son bölümünde bulduğu gollerle öne çıktı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor 3-0 yendi. Karadeniz ekibi, son iki haftada attığı 7 golün 6'sını ilk yarıda buldu. Trabzonspor'un ligde kaydettiği 16 golün 5'i ilk 15 dakikada geldi. Bordo-mavililer, 16-30 dakika aralığında 2, 31-45 dakika bölümünde ise 5 gol attı. Böylece Karadeniz temsilcisi, ilk yarılarda toplam 12 gol kaydederek gollerinin yüzde 75'ini bu bölümde buldu.

İKİNCİ YARIDA 4 GOL KAYDETTİ

Bordo-mavili Karadenis temsilcisi, karşılaşmaların ikinci yarısının 46-60. dakikaları aralığında gol sevinci yaşayamadı. 61-75 dakika bölümünde rakip ağları 2 kez havalandıran Trabzonspor, 76-90 dakika aralığında ise rakip fileleri havalandıramadı. Karadeniz ekibi, uzatma dakikalarında attığı 2 golle ikinci yarıdaki gol sayısını 4'e çıkardı. Bordo-mavililer, 7 hafta sonunda maç başına 2,29 gol ortalaması yakaladı.