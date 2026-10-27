Gol düellosu Trabzon’un

TRENDYOL Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3'lük skorla mağlup etti. Ev sahibi Rize ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen, bordo-mavililer inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden galip gelmesini bildi. Karadeniz derbisi futbol severlere unutulmaz bir gol şöleni izletti. Maçın ilk devresinde Recep Uçar'ın öğrencileri sahada adeta fırtına gibi esti. Ev sahibi ekip, rakip kaleyi ablukaya aldığı ve isabetli şutlarla etkili olduğu bu devrede Borelli'nin 2 golüyle bulduğu fırsatları kusursuz değerlendirerek soyunma odasına çok rahat bir skor avantajıyla gitti.

ADETA KÜLLERİNDEN DOĞDU

İKİNCİ yarıda ise Thomas Reis'in Trabzonspor'u adeta küllerinden doğdu. Bordo-mavililer, topla daha çok oynayarak ve rakip ceza sahasında baskıyı artırarak müthiş bir reaksiyon gösterdi. Sahada hücum sürekliliğini eline alan ve Melih, Aral ve Franculino'nun arka arkaya gelen golleriyle skoru dengeleyip öne geçmesini bilen Karadeniz devi, bu nefes kesen taktik savaşından galibiyetle ayrılmasını bildi. İlk yarıdaki Rize üstünlüğünü ikinci devredeki devasa baskısıyla silen Trabzonspor, bu unutulmaz düellonun kazananı oldu.