Trabzon tam gaz

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 6'da 6 yaptı. Karadeniz ekibi, Alanyaspor deplasmanında ilk yarıda ortaya koyduğu etkili futbolla oyunun kontrolünü eline aldı. Bordomavililer, özellikle hücumdaki üretkenliği, isabetli şutları ve rakip ceza sahasındaki etkinliğiyle rakibine büyük üstünlük kurdu. Alanyaspor ise topa sahip olmakta ve hücum organizasyonları geliştirmekte zorlanırken, Trabzonspor 17'de Pina, 34'te ise Salah'ın ayağından bulduğu gollerle soyunma odasına avantajlı gitti.

AVANTAJINI KORUDU

İkinci yarıda Alanyaspor oyuna daha fazla ağırlığını koydu. Ev sahibi ekip, hücumda daha cesur bir görüntü sergileyerek rakip kalede tehlikeler yarattı ve önemli fırsatlar yakaladı. Ancak son vuruşlardaki etkisizlik, farkı azaltmasının önüne geçti. Trabzonspor ise skor avantajının da etkisiyle ilk yarıdaki baskılı oyunundan uzaklaşsa da topa daha fazla sahip olarak skoru korumayı başardı. Bordo-mavililer, ilk yarıda kurduğu üstünlüğün avantajıyla deplasmanda galibiyete uzandı.

MUHAMMED SALAH KALDIĞI YERDEN

ALANYASPOR ile karşı karşıya gelen Trabzonspor'da yıldız oyuncu Mohammed Salah sahneye çıktı. Mısırlı süperstar tam 4 maç aranın ardından gol sevinci yaşadı. Son olarak Konferans Ligi'nde oynanan Hearts maçında sahneye çıkan Mısırlı yıldız 3 maç aranın ardından gol sevinci yaşadı. Salah attığı bu golle ligdeki gol sayısını 9'a yükseltti ve Victor Osimhen ile birlikte 2. sırada yer aldı. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 16 resmi maça çıkan Mohammed Salah bu karşılaşmalarda 11 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.