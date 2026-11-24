TRABZONSPOR, Süper Lig'in 12'nci hafta- YAPARSIN sında sahasında Eyüpspor'u Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıkışını sürdüren bordo-mavililer, hem ligde hem de kulüp tarihinde önemli başarılara imza attı. Bu galibiyetle birlikte Reis, Trabzonspor tarihinde Süper Lig'de üst üste 7 galibiyet alan ilk yabancı teknik direktör oldu. Alman çalıştırıcının öğrencileri; Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Alanyaspor ve Eyüpspor karşılaşmalarından 3 puanla ayrıldı.

41 YIL SONRA 6'DA 6 YAPTILAR

TRABZONSPOR, iç sahadaki performansıyla da tarihe geçti. Papara Park'ta oynadığı 6 lig maçının tamamını kazanan bordo-mavililer, 1984- 1985 sezonundan bu yana ilk kez bir sezona 6'da 6 yaparak başladı. Böylece 41 yıllık hasret sona ererken Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, şampiyonluk yarışındaki iddiasını da güçlendirdi.