1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe yarışında Çınar Bey, Dymaxion, Gandacherra ve Super Alp öne çıkıyor. Pan Şkryel ve Neon Knight yeri olanlara.

2.AYAK: Arapların 2 şartlı yarışında Kızılhan favorim. Bubona ve Güngör Ağa ihmale gelmeyecek sert rakiplerdir. Garanti sürprizde.

3.AYAK: Dişi taylarda Denizyıldızı, Lady Yağmur ve Calliente öncelikli isimler.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların 3 şartlı yarışını formunu yükselten Arslanturbo'nun kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: 5 şartlı yarış mücadeleli geçmeye aday. Doyoun Hearted, Ova Kartalı, Ak Diamond, Akgün Reis, Right Or Wrong birincilik adaylarım.

6.AYAK: Kapanışta It May Rain, Akbeyaz Afrodit, Jülide ve Mankencan öncelikli isimler. Andrea Hanım ve Gülten Ana geniş oynayanlara.