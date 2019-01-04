  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa > Yazarlar > Arslanturbo tek
Arslanturbo tek ERGUN ONARIR Arslanturbo tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.01.2019, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe yarışında Çınar Bey, Dymaxion, Gandacherra ve Super Alp öne çıkıyor. Pan Şkryel ve Neon Knight yeri olanlara.
2.AYAK: Arapların 2 şartlı yarışında Kızılhan favorim. Bubona ve Güngör Ağa ihmale gelmeyecek sert rakiplerdir. Garanti sürprizde.
3.AYAK: Dişi taylarda Denizyıldızı, Lady Yağmur ve Calliente öncelikli isimler.
4.AYAK: 4 yaşlı Arapların 3 şartlı yarışını formunu yükselten Arslanturbo'nun kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: 5 şartlı yarış mücadeleli geçmeye aday. Doyoun Hearted, Ova Kartalı, Ak Diamond, Akgün Reis, Right Or Wrong birincilik adaylarım.
6.AYAK: Kapanışta It May Rain, Akbeyaz Afrodit, Jülide ve Mankencan öncelikli isimler. Andrea Hanım ve Gülten Ana geniş oynayanlara.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN