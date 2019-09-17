4. hafta sonunda birçok takım 0’dan bire geçiş yaptı. İlk kez kazanan, ilk kez kaybeden, ilk kez berabere kalanlar derken liste uzar gider. Takımlara tek tek baktığımızda ise problem skalası hayli geniş. Bu yüzden takımları anlayabilmemiz için daha fazla zamana ihtiyaç var

Yaz dönemi boyunca dört gözle beklediğimiz Süper Lig'de 4 hafta geçti bile. Sanırım henüz kimse bir şey anlamadı.

Öyle dengesiz bir süreç ki bir süre daha anlamayacağız herhalde. Hafta itibariyle 0'dan 1'e geçiş klasmanı geniş.

Misal Denizli ve Ankaragücü ilk kez kaybetti. G.Birliği ilk puanını aldı. Konya ilk kez kazandı.

Başakşehir ilk beraberliğini hanesine yazdı. Örnekler çoğaltılabilir.

Yani sahasında ilk kez kazanandan tutun da deplasmanda ilk puanını elde edene kadar uzun bir yazı yazabiliriz.

Ancak 1'den 0'a düşenler de var. Başta saçma gibi gelse de doğru. G.Saray'dan bahsediyorum.

Bu sezon ilk kez bir maçı kırmızı kart görmeden tamamladılar.

Kulübesinde neredeyse teknik direktörü, antrenörü kalmayan bir takım için aslında son derece olumlu bir görüntü bu. Fakat takımın temel sorunu bu değil. Çünkü o meseleye maç maç bakıp yorumlamak daha doğru.



SAVUNMA PROBLEMLİ



Temel sorun ise takımın hücum ve savunma hattındaki dengesizlik.

Aslında bunu farklı da okuyabiliriz.

Her iki mevkide de maçın kaderini değiştirebilecek çok isim var. Yani elde son derece zengin hücum hattına sahip bir takım varken savunmanın sakarlığı uzun vadede başına çok iş açabilir. Üç kulvarda oynayan bir takımın kağıt üzerinde üç stoperinin olması ise ayrı bir konu. Asıl bölgesi ön libero olan Donk ile gelecekte fiziği sebebiyle burada denenebilecek N'Zonzi'yi dahil etmek doğru olmaz. Luyindama ve Marcao'nun tek yedeği aslında Ahmet Çalık. G.Saray taraftarlarının son Kasımpaşa maçındaki endişeli hali de tamamen stoperlerin güven vermemesinden.

Bu yüzden alınan 1-0, 5-0 kadar mutlu etmiş gözüküyor.

Beşiktaş'ın durumu çok daha karışık. 4 sezonun ardından yeni bir teknik direktör ile devam etmenin zorluklarını yaşıyorlar.

Yeni sistem, yeni takım derken tüm bunlarla bir de golcü sıkıntısı ile baş etmek kolay iş değil. O yüzden son 15 sezonun en kötü başlangıcına imza atmaları da hayli normal duruyor. Önlerinde öyle bir fikstür var ki aman aman.

5 haftalık bölümde alacakları puanlar geleceklerini şimdiden tayin edebilir. Abdullah Avcı kahraman da olabilir, koltuğu da sallanabilir.

Sadece ikisi mi? Göztepesi'nden Trabzon'una kadar aslında çoğunda sorun var. Daha önce de dedik ya. Bu kadar geç transfer yapılırsa bu sorunların kördüğüme dönüşmesi kaçınılmaz oluyor.