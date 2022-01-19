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Haberler TV aTV’ye ödül yağmuru

aTV’ye ödül yağmuru

atvThe Best Of Time 2022’ törenine 8 ödülle damga vurdu. 6 yıldır zirvenin sahibi olan atv, ‘En İyi TV Kanalı’ ödülüne layık görülürken, Kardeşlerim dizisi 4 ödül alarak rekor kırdı

19.1.2022

aTV’ye ödül yağmuru

atv'nin reyting rekortmeni dizileri ve başarılı programları geçtiğimiz akşam düzenlenen The Best Of Time 2022 Ödül Töreni'nde ödüllerine kavuştu. Conrad Otel'de gerçekleştirilen, sunuculuğunu Demet Şener'in üstlendiği geceye atv aldığı 8 ödülle damgasını vurdu. 6 yıldır zirvenin sahibi olan atv, En İyi TV Kanalı ödülüne layık görülürken, Cem Öğretir, Yılın En İyi Erkek Ana Haber Spikeri; Dizi TV, En İyi Dizi Magazin; Esra Erol'da ise En İyi Kadın Kuşağı Programı seçildi.

4 KATEGORİDE KARDEŞLERİM
CUMARTESİ akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, gecede birden fazla kategoride aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettirdi. Törene birlikte katılan Cihan Şimşek ve Gözde Türker'e ilgi büyüktü. Ekip arkadaşları adına da ödülleri alan ikili dizinin sadık izleyicilerine de teşekkür etti.

THE BEST OF TİME 2022

EN İyi TV Kanalı - atv
EN İyi Erkek Ana Haber Spikeri- Cem Öğretir
EN İyi Dizi Magazin-Dizi TV
EN İyi Kadın Kuşağı-Esra Erol'da
EN İyi Dram Dizisi-Kardeşlerim
EN İyi Kadın Oyuncu- Fadik Sevin Atasoy
EN İyi Yardımcı Erkek Oyuncu- Cihan Şimşek
EN İyi Yardımcı Kadın Oyuncu-Gözde Türker