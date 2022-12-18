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    Yeniasır TV Ekonomi Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması | Video

    Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması | Video

    Giriş Tarihi: 18.12.2022, 16:18

    Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Erzurum Ticaret Odası'nda EYT ve asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere" dedi. Bilgin ayrıca Bilgin, "İşletmeyi ayakta tutacak ama işçimize rahat nefes aldıracak, enflasyonun tahribatından onu koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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