Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammına ilişkin yeni formüller merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10, memur emeklileri için yüzde 8 artış ihtimali öne çıkarken, seyyanen zam ve refah payı seçenekleri de tartışılıyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında olası düzenlemeleri değerlendirerek emeklileri bekleyen zam senaryolarına ve Bağ-Kur prim gün sayısındaki eşitsizlikleri giderebilecek kademeli düzenleme ihtimaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.