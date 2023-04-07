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    Yeniasır TV Ekonomi Togg yüklü TIR'lar yolda! İlk sevkiyat başladı: Teslim noktaları arasında İzmir de var

    Togg yüklü TIR'lar yolda! İlk sevkiyat başladı: Teslim noktaları arasında İzmir de var

    Giriş Tarihi: 07.04.2023, 18:50

    Togg T10X model araçların teslimatı için sevkiyat başladı. Bu yıl üretilecek 28 bin araç kura ile belirlenen 20 bin kişiye satılacak. Teslimatlar kura sıralamasına göre yapılacak.

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    Türkiye'nin milli ve yerli otomobil Togg, sevkiyata başladı.

    Geçtiğimiz günlerde ilk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a yapıldı.

    Daha sonra ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ise ikinci teslimat alan kişi oldu.

    Togg, sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Togg Teknoloji Kampüsümüzden T10X sevkiyatları devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin." denildi.


    20 BİN KULLANICI ALACAK

    Togg, akıllı cihazlarının ön siparişinde 21 günde 177 bin 467 kişiye ulaşmıştı. Bu yıl için toplam üretilen 28 bin adet Togg T10X'un, 20 bin adedi doğrudan kullanıcılara teslim edilecek. İlk teslimatlar, yapılan paylaşım ile başlamış oldu.


    TESLİMAT NOKTALARI

    Togg'un resmi internet sayfasında ise Adana Yüreğir, Ankara Söğütözü ve Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, İstanbul Yedi Mavi ve Zeytinburnu, İzmir Bornova, Kayseri Kocasinan ve Samsun teslimat noktaları olarak yer alıyor.

    BAKAN VARANK KULLANMAYA BAŞLADI

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı. Vatandaşların araca yoğun ilgil gösterdiğini söyleyen Varank, "Demek ki milletimizin böyle projelere, gelişmelere ihtiyacı var. Bunlar milletimizin desteğiyle oluyor, onlar için yapıyoruz." şeklinde konuştu.

    İADELER TAMAMLANDI

    Ayrıca Togg, çekilişe katılıp ancak hak kazanamayanların kişilerin ön sipariş bedellerinin iadesini tamamladı.

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