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Yeniasır TV Ekran Aldatmak 62. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Aldatmak 62. yeni bölüm fragmanı izle | Video

Atv ekranlarında Perşembe akşamı izleyicisi ile buluşan Aldatmak'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan bölümünde Güzide, sevdiği adam tarafından yeniden hayal kırıklığına uğrayınca geçmişteki acılar su yüzüne çıkar. Kadriye'yle yaşanacak sarsıcı bir yüzleşme, Güzide'yi zor bir karar almaya sürükleyecektir. Ozan, öz kardeşine duyduğu merakı gidermeye karar verir. Ancak Dündar aynı yakınlığı göstermeye hazır değildir. Tolga'nın verdiği yaşam mücadelesi Oltan Kaşifoğlu'nun bile çözemeyeceği bir noktaya varır. Bu karmaşada Oylum, perişan bir babanın umut ışığı olur. Ancak Oylum'un Tolga için yapmak istediği fedakarlığı Dicleliler kolay kolay kabul etmeyecektir. Oylum'un aldığı büyük bir karar Kahraman'la ilişkilerini dönülmez bir çıkmaza sokar. Başına geleceklerden korkan Serra ise önlem amaçlı yaptığı bir hamleyle tüm dengeleri değiştirecektir. İşte Aldatmak yeni bölümde yaşanacaklar...

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