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    Yeniasır TV Ekran Ateş Kuşları 37. bölüm fragmanını izle

    Ateş Kuşları 37. bölüm fragmanını izle

    Giriş Tarihi: 04.01.2024, 12:52

    Atv'nin sevilen ve her bölümü merakla beklenen dizisi olan İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik'in rol aldığı Ateş Kuşları'nın 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, “Artık ağlamak yok çünkü düğünümüz var!” sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları'nın 37. bölüm fragmanı sizlerle...

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    Sultan'ın peşinde olan Turgut Gülayşe'yi kaçırır! Gülayşe'nin hayalleriyle yeniden hayata tutunan Barbaros uyanır ancak başında günlerce bekleyen yaşama dönme sebebi Gülayşe yoktur! Şimdi onu durdurmak için yerle gök birleşse bile Barbaros hasta haliyle yataktan çıkıp Gülayşe'nin peşine düşecektir! Peki, Gülayşe'yi kurtarabilecekler mi? Ya onu ararken daha dün ayaklanmış Barbaros'un bedeni bu yükü kaldıramayacak olursa?

    ATEŞ KUŞLARI İÇİN YİNE SEÇİM VAKTİ!

    Ateş Kuşları büyük bir seçimin eşiğinde. Gülayşe'yi almak için Sultan'ı verecekler mi? Zaten istemediği ailesi ona bu ihaneti yaparsa, Sultan yaptığı her şeyde haklı çıkmaz mı? Ateş Kuşları birini daha Kara gibi geride bırakabilirler mi?

    İMKANSIZ AŞK ARTIK MÜMKÜN!

    Sonunda beklenen gün gelir! Sokak çocukları gelenekleri çok bilmeyebilir ama eğlenmeyi dibine kadar biliyorlar! Hacer Ağa işin gelenek görenek kısmını hallederken Ateş Kuşları için kına gecesi neşeyle geçer. Gözlerinin önünde büyüyen dillere destan imkansız aşk artık mümkün!

    NİKAHA GÖLGE DÜŞÜYOR!

    Uzun zamandır beklenen nikahın sonunda herkesin kanını donduracak bir sürpriz onları beklemektedir! Yoksa bu güzel günün üzerine gölge mi düşecektir?

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