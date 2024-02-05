Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm yeni fragmanı izle | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/ekran/ben-bu-cihana-sigmazam-56-bolum-yeni-fragmani-izle-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde tutuklu yargılanmak için cezaevine giren Leyla'yı içeride iyi günler beklememektedir. Koğuşta Töze adında bir kadın daha ilk günden ona rahatsızlık verme başlar. Cezayir, Leyla'nın deposuna uyuşturucu koyan kişinin Erman ya da onun görevlendirdiği Gedikali olduğunu düşünmektedir. Karısının masumiyetini kanıtlamak için hemen harekete geçer. İşte Ben bu Cihana Sığmazam'ın 56. yeni bölüm fragmanı...