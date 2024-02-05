  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Ekran Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm yeni fragmanı izle | Video

    Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüm yeni fragmanı izle | Video

    Atv'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde tutuklu yargılanmak için cezaevine giren Leyla'yı içeride iyi günler beklememektedir. Koğuşta Töze adında bir kadın daha ilk günden ona rahatsızlık verme başlar. Cezayir, Leyla'nın deposuna uyuşturucu koyan kişinin Erman ya da onun görevlendirdiği Gedikali olduğunu düşünmektedir. Karısının masumiyetini kanıtlamak için hemen harekete geçer. İşte Ben bu Cihana Sığmazam'ın 56. yeni bölüm fragmanı...

    Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı
    Safir 22. bölüm fragmanı
    Safir 22. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm fragmanı
    Safir 22. bölüm fragmanı
    Safir 22. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 114. bölüm 2. fragmanı
    Kardeşlerim 114. bölüm 2. fragmanı
    Kardeşlerim 114. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 114. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 40. bölüm 2. fragmanı
    Ateş Kuşları 40. bölüm 2. fragmanı
    Ateş Kuşları 40. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 40. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 54. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 54. bölüm fragmanı
    Safir 21. bölüm fragmanı
    Safir 21. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 113. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 113. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 39. bölüm 2. fragmanı
    Ateş Kuşları 39. bölüm 2. fragmanı
    Ateş Kuşları 39. bölüm fragmanı
    Ateş Kuşları 39. bölüm fragmanı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Erman'ın önceliği ise Tazıyev'i Atakan'ın elinden kurtarmaktır. Müfit'in yardımıyla Tazıyev'in cezaevine nakil bilgilerini öğrenerek konvoya saldırma planı yapar. Öte yandan babasıyla bir kez daha kavga eden Gülcan Amerika'ya kesin olarak dönme kararı verir. Fakat önce Erman'ın kasasında duran Gardaşov'un kardeşiyle ilgili bir dosyayı alarak sevdiği adama götürür. Gardaşov dosyaya bakınca Gülcan'ın ona çok büyük bir iyilik yaptığını anlar. Dosyada kardeşinin tutulduğu CIA tesisinin yeri yazmaktadır.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Muğla’da korkunç son! Beton mikserinin çarptığı Ecenur hayatını kaybetti
    Muğla'da korkunç son! Beton mikserinin çarptığı Ecenur hayatını kaybetti
    AK Parti’nin Muğla’daki belediye başkan adayları projelerini anlattı
    AK Parti'nin Muğla'daki belediye başkan adayları projelerini anlattı
    Başkan Erdoğan Gaziantep’te deprem konutlarını teslim etti: Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalışıyoruz
    Başkan Erdoğan Gaziantep'te deprem konutlarını teslim etti: Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için aralıksız çalışıyoruz
    Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesinin açılışında konuştu: Biz söz verdik mi yaparız
    Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesinin açılışında konuştu: Biz söz verdik mi yaparız
    Son dakika: AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Son dakika: AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Son dakika: Başkan Erdoğan Hatay’da iki hastanenin açılışında konuştu
    Son dakika: Başkan Erdoğan Hatay'da iki hastanenin açılışında konuştu