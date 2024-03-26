Ben Bu Cihana Sığmazam 62. yeni bölüm fragmanı izle | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/ekran/ben-bu-cihana-sigmazam-62-yeni-bolum-fragmani-izle-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Salı akşamı Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünden yayınlanan fragman heyecan yarattı. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Leyla, Ömer'in vurulması ile birlikte karnındaki çocuğu ve kaderiyle baş başa kalır. Cezayir onları kurtarmak için zamana karşı yarışır. Leyla ve Ömer'in durumu merak konusu olurken, Cezayir yaptıklarının bedelini ödetmek için Gedikali'nin peşine düşer. İşte Ben Bu Cihaha Sığmazam yeni bölümünde yaşanacaklar...