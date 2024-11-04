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Bir Gece Masalı 10.yeni bölüm fragmanı izle | video

Atv'nin sevilen dizilerinden Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde heyecan dorukta. Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan bölümünde Mahir’in ölümle karşı karşıya gelmesi tüm aileyi yasa boğarken Mehmet’le ilgili travmalarını da tetikler. Mahir’in güçsüz düşmesi Selim’in Canfeza’yı yeniden ayağına getirmesini sağlar. Ancak Kürşat Kilimci büyük bir oyunun arifesindedir. Yirmi yıllık günahlarını hesabını vermeye yemin eden Kürşat büyük oyununa sürpriz bir ismi dahil edecektir. İşte Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı...

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