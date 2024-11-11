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Bir Gece Masalı 11. bölüm fragmanı izle | video

Salı akşamlarının birincisi Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Mahir'in aniden Ankara'ya yaptığı yolculuk herkesi şaşırtır. Bir yanda kendisini sevmediğini düşündüğü ama bir türlü vazgeçemediği Canfeza. Bir yanda babasına verdiği söz. İşini geri alan Komiser Mahir Ankara dönüşünde bir karar verir. Canfeza'yı Selim'in yanından alarak her şeyin başladığı yere, Denizli'ye gider. Şimdi karar verme sırası Canfeza'dadır. Ya orada verilen tüm sözler tutulacak ya da yolları sonsuza kadar ayrılacaktır. İşte Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

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