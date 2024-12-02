Bir Gece Masalı 14. yeni bölüm fragmanı izle | video
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Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bir Gece Masalı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu hafta ekrana gelecek bölümünde Mahir’in onu düşürdüğü durumla deliye dönen Selim’in köşke gelirken arabasıyla çarptığı kız, Selim’in bütün dünyasını alt üst eder. Geçmişin travmaları geri dönerken Selim kim olduğunu bilmediği bu kızı evine alır. Mahir Canfeza’ya karşı yumuşarken; Canfeza Mahir’e hala kırgındır. Ancak Mahir’i canını verecek kadar çok seven Canfeza Selim’in Kürşat’a yaptığı sadakat testinde babasıyla Mahir’in arasında kalır. İşte Bir Gece Masalı yeni bölümde yaşanacaklar...