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Bir Gece Masalı 5. bölüm fragmanı izle | Video

Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bir Gece Masalı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Gece Masalı'nın 5. bölümünde Yılmaz'ların gerçek amacını öğrenen Mahir, annesi ve Canfeza'yı alarak köşkü terk eder. Arkadaşı Salih'in yardımıyla yerleştikleri evde Mahir ve Canfeza ilk kez duygularıyla böylesine açıkça yüzleşir. Aralarındaki aşk dile dökülmüştür artık. Onlar belki de en mutlu günlerini geçirirken Yılmaz ailesi Haroğulları tarafından köşeye sıkıştırılır. Kürşat'ın geri dönmesi ise Canfeza'nın duygularını alt üst eder. Süreyya'nın hatası Canfeza ve Süreyya'yı büyük bir tehlikeye atar. İşte Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

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